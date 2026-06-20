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20 июня 2026 в 15:16

Мужчина напал с мачете на людей в МФЦ Краснодара

SHOT: женщина погибла при нападении мужчины с мачете в Краснодаре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчина напал с мачете на людей в краснодарском МФЦ, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, в результате инцидента погибла женщина, несколько человек пострадали.

Канал отметил, что трагедия произошла в торговом центре West Mall. В настоящий момент нападавший задержан, с ним работают силовики.

Ранее в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который с ножом напал на свою знакомую. Жительница дома на улице Троллейной самостоятельно вызвала полицию после бытового конфликта со знакомым, начавшим вести себя крайне агрессивно.

15 июня житель Ленобласти напал на знакомого и попытался заколоть его саблей. Ссора между мужчинами произошла в городе Гатчине на улице Генерала Кныша. По данным правоохранителей, задержанный в состоянии алкогольного опьянения ударил саблей оппонента в область руки. Пострадавшего госпитализировали.

До этого в Уссурийске мужчина напал с ножом на свою сожительницу. Конфликт начался в квартире, затем женщина выбежала в подъезд, пытаясь скрыться, но мужчина догнал ее. Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

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