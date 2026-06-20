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20 июня 2026 в 16:32

Криминалист раскрыл, что могло повлиять на напавшего с мачете в Краснодаре

Криминалист Игнатов: напавший в ТЦ Краснодара мог быть в состоянии опьянения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Молодой человек, напавший с мачете на посетителей торгового центра в Краснодаре, мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, триггером для совершенного преступления мог выступить сильный стресс.

На мой взгляд, у человека просто было помешательство, и он с катушек съехал. Могу предположить, что из-за приема каких-нибудь запрещенных препаратов или алкогольного возлияния, а также на фоне душевного стресса. Если хотел бы убить себя, убил бы себя сразу. А так он покалечил и поубивал других людей. Когда спонтанно, без причины убивают, это значит, что убийство было совершено ради убийства. На мой взгляд, такие люди не встают на путь исправления, — убежден Игнатов.

Ранее появились первые кадры допроса 19-летнего подозреваемого в нападении на торговый центр West Mall в Краснодаре. По словам юноши, он не получал никаких денежных средств и действовал самостоятельно, заявив, что изначально планировал совершить самоубийство.

До этого сообщалось, что перед началом нападения в торговом центре West Mall злоумышленник привел в действие самодельное взрывное устройство. По данным источников, СВУ могло быть начинено гвоздями.

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