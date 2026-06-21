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21 июня 2026 в 16:16

Подростки в масках устроили погром на улицах Екатеринбурга

Подростки в масках ограбили магазин и испортили машины в Екатеринбурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подростки в масках ограбили магазин, испортили несколько автомобилей и напали на человека в Академическом районе Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По словам местных жителей, за ограблением «Монетки» возле ЖК «Нова Парк 3» стоят двое несовершеннолетних.

Как уточнил канал, подростки разбили входную дверь и вынесли продукты с алкоголем. Также они облили машины пивом, разбили стекло у одной из легковушек и распылили перцовый баллончик в велосипедиста. Кроме того, местные жители подозревают, что именно эти налетчики совершили кражу в овощном ларьке рядом с ЖК.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинска ударили по лицу после конфликта в автобусе. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом.

До этого строители устроили массовую драку в подмосковной Балашихе. Потасовка произошла на стройплощадке жилого комплекса «Пехра». Там несколько строителей набросились на обнаженного по пояс коллегу. В ход пошли не только кулаки, но и арматура.

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