Стройка в Балашихе превратилась в гладиаторскую арену с арматурой Строители ЖК «Пехра» в Балашихе устроили гладиаторский бой с арматурой

На стройплощадке в Балашихе под Москвой произошли гладиаторские бои, в ходе которых участники применяли кулаки и арматуру, сообщил Telegram-канал Baza. За схваткой наблюдали как жители близлежащих домов, так и сами строители, которые заняли места на балконах строящегося корпуса ЖК «Пехра».

В центре конфликта оказался мужчина, находившийся без рубашки. Когда на него напала толпа, он начал уклоняться от ударов, а затем ответил на них. Постепенно потасовка переросла в массовую драку, в которую втянулись другие рабочие.

Жильцы жилого комплекса жалуются, что подобная драка не является первой на этом строительном объекте. По их словам, на прошлой неделе на площадке также произошло побоище, но тогда поводом для конфликта послужила некорректная отгрузка стройматериалов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал повышение пошлин для мигрантов и предложил ввести круговую поруку с депортацией семей нарушителей. По его словам, если мигрант нарушил закон, он должен ответить перед российским судом, а весь его клан подлежит немедленной высылке из страны.