Челябинец получил удар в лицо за ношение кепки с триколором В Челябинске пассажир автобуса набросился на мужчину из-за кепки с флагом России

Житель Челябинска получил удары кулаками в лицо после конфликта в автобусе, сообщает 74.RU. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом. Как пишет портал, пострадавший не обратился в полицию.

Причину конфликта пропустил, но что-то на словах было: «Ты не имеешь права носить кепку с флагом России». Нападающий, как водится, со своей пассией и тремя маленькими детьми. Полный автобус детей, подростков, стариков его не смутил, — рассказал очевидец.

Ранее строители устроили массовую драку на стройке в подмосковной Балашихе. Потасовка произошла на стройплощадке жилого комплекса «Пехра». Там несколько строителей набросились на обнаженного по пояс коллегу. В ход пошли не только кулаки, но и арматура.

До этого суд в подмосковной Балашихе приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тыс. рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо полицейскому и ранил ножом другого. По версии следствия, кубинец, одетый в бордовую мини-юбку, сел в такси, и водитель принял его за женщину. В какой-то момент пассажир незаметно похитил из кармана брюк водителя деньги.