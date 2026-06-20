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20 июня 2026 в 08:04

Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Подмосковье и напал на полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суд в подмосковной Балашихе вынес приговор гражданину Кубы, назначив ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за нападение на таксиста, хищение 77 тыс. рублей, применение перцового баллончика против полицейского и ранение ножом другого сотрудника. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, инцидент произошел осенью 2024 года.

Иностранец, одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в автомобиль такси, и водитель принял его за женщину латиноамериканской внешности. В какой-то момент пассажир незаметно похитил из кармана брюк водителя деньги. Когда таксист обнаружил пропажу и потребовал вернуть средства, кубинец ответил отказом. Водитель заблокировал двери и намеревался вызвать полицию, однако пассажир достал нож и набросился на него.

В потасовке таксисту удалось вырвать у иностранца клатч, но похищенных денег внутри не оказалось. В сапоге денег также не оказалось. В итоге иностранцу удалось вырваться и скрыться, после чего таксист обратился в полицию.

При попытке задержания гражданин Кубы оказал активное сопротивление: распылил перцовый баллончик в лицо одному из полицейских, после чего забаррикадировался в тамбуре квартиры на 13-м этаже. Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, он бросился на них с кухонным ножом и задел правоохранителя. Нейтрализовать иностранца удалось лишь после предупредительного выстрела. В ходе судебного заседания кубинец полностью признал свою вину.

Ранее имеющий судимость житель Братска ограбил комиссионный магазин. Угрожая продавцу игрушечным пистолетом, он похитил деньги. Он зашел в торговую точку, направил на 21-летнюю девушку-консультанта предмет, внешне напоминавший пистолет, и потребовал отдать всю выручку. Испугавшись, сотрудница передала ему 55 тыс. рублей наличными, после чего злоумышленник скрылся.

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Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Подмосковье и напал на полицейских
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