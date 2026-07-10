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10 июля 2026 в 21:16

Стало известно о состоянии украинского олигарха после покушения

Генпрокурор Монако: самочувствие бизнесмена Ермолаева после взрыва улучшается

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Самочувствие пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, заявил генпрокурор княжества Стефан Тибо. Состояние его спутницы по-прежнему оценивается как критическое, передает BFMTV. Тибо отметил, что ребенок бизнесмена, также получивший ранения, пока остается в больнице.

Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается, — заявил он.

Ранее сообщалось, что СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске. СБУ также могла это сделать, чтобы предотвратить его возможное вмешательство в политику. Служба не в первый раз фигурирует в резонансных делах, связанных с днепропетровскими кол‑центрами.

До этого государственный министр Кристоф Мирман передавал, что взрыв, произошедший в княжестве Монако, насколько ему известно, является первым терактом в истории этого государства. Он не исключил, что взрывное устройство было снабжено поражающими элементами, такими как болты и дробь.

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