Триумф нового Карабаха: как развивается освобожденный регион

Глобальный медиафорум в Шуше вновь собрал в Карабахе журналистов со всего мира. Участники и гости мероприятия смогли не только обменяться мнениями по насущным проблемам медиасообщества, но и воочию увидеть, как развивается недавно освобожденный регион. Чем сейчас живет Карабах, возвращенный в состав Азербайджана, — в материале NEWS.ru.

Что увидели участники форума в Шуше

13–14 июля в Карабах в четвертый раз съехались полторы сотни журналистов со всего мира — на уже ставший традиционным глобальный медиафорум в Шуше. Мероприятие, задуманное как экспертная площадка для поиска ответов на вызовы, которые ставит перед медиасообществом стремительное развитие новых технологий — таких как искусственный интеллект и социальные сети, — в то же время, конечно, призвано показать миру развитие Карабахского региона после его освобождения и восстановления суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции по случаю открытия форума. Фото: Shusha Global Media Forum

На это в ходе своей большой пресс-конференции по случаю открытия форума обратил внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Идея форума заключалась в том, чтобы создать площадку, где представители средств массовой информации из разных стран мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие общую обеспокоенность, а также ознакомиться с Карабахом и городом Шуша.

С течением времени, я уверен, многие из наших гостей, которые приезжают к нам регулярно, видят развитие Карабаха, видят ход восстановительных работ. Вероятно, во время своего первого визита они увидели здесь лишь руины, а теперь перед ними города. Они видят людей, которые живут в новых квартирах, в новых домах», — отметил лидер республики.

И все действительно именно так. Уже по дороге из аэропорта Физули в Шушу отмечаешь важные перемены. Ведь помнишь: вдоль трассы там и сям взгляд цеплялся за полуразрушенные дома, отдельно стоящие стены, просто груды камней — следы недавней войны. А сейчас таких примет прошлого стало явно меньше. Вместо это видишь новые сады в долинах между горами, каменоломни, от которых куда-то увозят строительный материал тяжелые грузовики, и вереницы ажурных вышек электропередач на вершинах окрестных гор и вдоль дорог.

Да и сами трассы обустроены настолько качественно, что позавидовал бы и город-миллионник. Идеально ровное асфальтовое покрытие, по которому катишься буквально как по маслу, вокруг бесчисленные дренажные каналы — чтобы осадки не размывали дорожное полотно и защитные сооружения. Новехонькие туннели пронзают горную толщу насквозь, а над ущельями вьются свежесооруженные эстакады.

Участники 4-го Шушинского международного медиафорума посетили города Ходжалы и Ханкенди. Фото: Shusha Global Media Forum

Но вот, после очередного туннеля, показался узнаваемый, похожий на огромного усталого витязя, прилегшего отдохнуть на вершинах гор, горный кряж, за которым раскинулась Шуша.

Как сейчас выглядит Шуша

Город все еще представляет собой большую строительную площадку. Но если раньше здесь были в основном пустыри и карьеры, то теперь все больше многоэтажных железобетонных каркасов, вскоре они станут новыми зданиями. Какими они будут, показано на баннерах, которыми украшены строительные ограждения.

Однако не только на визуализациях проступают очертания будущего Карабаха. Буквально накануне форума в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев осмотрел недавно построенные здания на центральной улице города, которая так и называется — Карабах.

В рамках государственно-частного партнерства местные инвесторы здесь построили в общей сложности 10 зданий различного назначения — среди них гостиница, апарт-отели, офисы и объекты общественного питания. Судя по единообразному стилю сооружений, особое внимание при строительстве уделялось соответствию зданий общему облику Шуши.

Шушинская крепость. Фото: Сергей Подосенов/NEWS.ru

Гостям IV Шушинского глобального медиафорума улицу Карабах показали накануне официального открытия мероприятия, вечером 12 июля. Часть построек еще не полностью отремонтирована, но в других, как убедился корреспондент NEWS.ru, уже живут люди.

Чем Ханкенди запомнился гостям медиафорума

С высот Шушинской крепости открывается вид на Ханкенди. В нем еще лучше видно, как меняется Карабах после освобождения. На фоне неказистых кварталов, построенных еще во времена СССР, навевающих унылое впечатление глухой советской провинции, особенно заметны свежие, современное здания, возведенные после освобождения города от оккупации в 2023 году.

Символом этого преображения Ханкенди после возвращения в состав Азербайджана выступает триумфальная арка в Парке Победы, посвященная событиям Второй карабахской войны в 2020 году. К впечатляющему своими масштабом и при этом лаконизмом монументу ведут сорок четыре массивные каменные ступени — по числу дней того конфликта; на каждой из них высечены названия населенных пунктов, освобожденных в соответствующую дату. Наверху арки находится смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на сам город и окружающие горы.

Триумфальная арка в Парке Победы. Фото: Сергей Подосенов/NEWS.ru

Однако путь к этому триумфу в Ханкенди был долгим и трудным, о чем напоминает мемориал жертвам трагедии в Ходжалы в феврале 1992 года. Этот небольшой строгий комплекс, открытый в феврале 2026 года, находится примерно на полпути между Ханкенди и Ходжалы.

Но даже в этом месте памяти о тяжелой странице в истории нового Азербайджана дает о себе знать процесс реконструкции Карабаха. Мемориальный парк Ходжалы находится в достаточно уединенной местности. Но и здесь активно ведутся активные восстановительные работы: строится дорога Аскеран–Ходжалы–Ханкенди, тут и там сгрудилась строительная техника, геодезисты замеряют высоты, трудятся дорожные рабочие.

Пока что транспорту приходится двигаться по старому, еще довоенному полотну с одной стороны дороги, но другая уже покрыта свежим черным асфальтом — и ждет, когда по ней пройдут первые автомобили.

Эту дорогу, наполовину хранящую память о войне, наполовину устремленную в будущее, можно назвать образом всего Карабаха. Разрушенные хибары постепенно исчезают, а вместе с ними уходит и статус региона как символа незалеченной раны — вместо этого он на глазах преображается, где памяти о войне и оккупации находится место рядом с признаками новой, мирной, счастливой жизни.

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