Шушинский медиафорум: журналисты против дипфейков и пропаганды

Искусственный интеллект очень быстро прошел путь от диковинки на конференциях до инструмента, способного менять расстановку сил в медиапространстве. Во второй день IV Шушинского глобального медиафорума об этом говорили и с трибуны, и в ходе панельных дискуссий. Каким чиновники, журналисты и медиаэксперты видят ответ на вызовы ИИ, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал на форуме в Шуше помощник президента Азербайджана

Второй день IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и укрепление доверия» открылся выступлением помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он напомнил, что еще совсем недавно искусственный интеллект в медиасфере находился на начальном этапе, а подготовленные с его помощью выступления воспринимались как экзотика. Сегодня технология стала частью повседневной жизни.

«Всего за два года искусственный интеллект уже превратился в часть нашей реальности», — подчеркнул чиновник.

По словам Гаджиева, соцсети одновременно расширили возможности для диалога и ускорили распространение дезинформации и манипуляций в обществе.

«Цифровые платформы дали голос миллиардам людей, однако порой становится сложнее отделить правду от лжи», — указал он.

Помощник президента Азербайджана также остановился на защите детей и подростков от вредоносного контента, кибербуллинга и алгоритмов, формирующих зависимость, отметив, что задача государства и общества состоит не в том, чтобы ограничить технологии, а в том, чтобы совместить цифровые инновации с ответственностью.

«Речь идет не об ограничении технологий, а о защите детей и обеспечении того, чтобы цифровые инновации развивались вместе с цифровой ответственностью. Мы повторяем те же ошибки в отношении искусственного интеллекта. Никто не может остановить развитие технологий и науки. Однако должны существовать этические нормы и соответствующие механизмы регулирования», — пояснил Гаджиев.

Управляющий редактор Euronews по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Южному Кавказу Джейн Уизерспун и главный редактор AnewZ TV Гай Шоун Фото: Shusha Global Media Forum

О чем говорили на панельных дискуссиях медиафорума в Шуше

Модераторами второго дня форума стали управляющий редактор Euronews по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Южному Кавказу Джейн Уизерспун и главный редактор AnewZ TV Гай Шоун.

Программа включала три панельные дискуссии и три беседы один на один. В первой — «Миростроительство и общественный дискурс через призму медиа» — участвовали ведущая AnewZ TV Надя Гьяне, президент Высшего органа по аудиовизуальной коммуникации Марокко (HACA) Латифа Ахарбаш и первый заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искаков.

Спикерами второй — «От разрушения к возрождению: городские нарративы и ответственность медиа» — стали заместитель главного редактора AnewZ TV Орхан Амашов, вице-президент и главный редактор Anadolu Agency Юсуф Озхан и исполнительный директор AnewZ TV Руфат Гамзаев.

А на панели «Роль медиадипломатии и медиаграмотности в восстановлении доверия» выступили ведущая AnewZ TV Дилек Туна, генсекретарь Министерства правительственных коммуникаций Иордании Заид Аль-Навайсех и заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чжан Лин.

Основной вызов для профессионалов медиа в современных условиях сформулировала Латифа Ахарбаш.

«Главная задача — вернуть доверие общества к информации», — подчеркнула она, указав, что более 56% людей получают новости преимущественно из социальных сетей, хотя достоверность такой информации вызывает серьезные вопросы.

«Вопросы фейков были всегда и, к сожалению, будут — единственное, что мы можем сделать, это выработать четкие алгоритмы и механизмы, применимые во всех странах», — заявил Канат Искаков, рассуждая о том, как в этих условиях государству удержать баланс между свободой доступа к информации и защитой граждан от манипуляций.

Он назвал медиаграмотность граждан приоритетом для властей Казахстана, а международное и региональное сотрудничество — ключевым направлением борьбы с дезинформацией, поскольку в одиночку ни одна страна с этой проблемой не справится.

Ведущая AnewZ TV Надя Гьяне, президент Высшего органа по аудиовизуальной коммуникации Марокко (HACA) Латифа Ахарбаш и первый заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искаков Фото: Сергей Подосенов/NEWS.ru

Ахарбаш выразила уверенность, у каждой страны свой подход к развитию медиа и коммуникаций, а Шушинский форум — площадка для обмена этим опытом.

В ходе дискуссии один на один «Влияние дезинформации на мир: скоординированные ответы медиа» эту проблему заострил основатель британского коммуникационного агентства Atticus Partners Леон Кук.

«Несколько лет назад в исследовании говорилось, что около 80 стран так или иначе замечены в государственной дезинформации. По последнему докладу о глобальных рисках Всемирного экономического форума, дезинформация — самый вероятный риск года: ложная информация распространяется в шесть раз быстрее правды и на 70% чаще становится предметом репостов», — указал он.

Ответственность за это, по его словам, лежит не только на государствах.

«У платформ-дистрибьюторов есть обязанность следить за тем, что происходит в их лентах, — это прямая ответственность», — добавил Кук, сославшись на опрос французского социологического центра Ipsos, согласно которому 87% пользователей узнают новости в соцсетях первыми, и больше половины из них признают, что сталкиваются там с государственной пропагандой.

«Истина стала менее объективной — в эпоху соцсетей и искусственного интеллекта каждый уверен, что лжет именно другая сторона», — признал в этой связи Гай Шоун.

По его мнению, в этом состоит вызов для журналистов: медиа обязаны выстраивать процесс верификации на высшем уровне и постоянно подвергать сомнению не только чужие, но и собственные редакционные установки, поскольку аудитория в первую очередь идет за новостями в соцсети.

Основатель британского коммуникационного агентства Atticus Partners Леон Кук и Гай Шоун (слева на право) Фото: Shusha Global Media Forum

О чем говорили эксперты на полях форума в Шуше

Главную угрозу для медиа сегодня сформулировал основатель и главный редактор издания The Pakistan Daily Хамза Ажар Салам.

«Технологии вроде ИИ позволяют создавать дипфейки и непроверенные тексты, которые мгновенно распространяются, — это главная угроза для медиа сегодня», — заявил он NEWS.ru.

По его мнению, журналистам в первую очередь нужно осознать масштаб проблемы и выработать общие профессиональные стандарты, не идя на компромисс с истиной и используя инструменты фактчекинга.

В этом смысле, считает он, особую ценность представляют площадки вроде медиафорума в Шуше, которые обеспечивают широкий международный состав участников.

Использование ИИ меняет саму профессию журналиста, рассказал NEWS.ru корреспондент агентства Синьхуа Лю Шучэнь. По его мнению, ИИ стоит применять прежде всего опытным профессионалам.

«Для опытных журналистов ИИ выступает полезным помощником, а вот для начинающих чрезмерная опора на технологию рискованна, поскольку им еще только предстоит наработать глубину понимания тем», — пояснил Лю.

На вызов дипфейков и социальных сетей, по мнению модератора форума Джейн Уизерспун, медиа могут ответить лишь постоянным повышением собственного качества.

«Мы работаем не для того, чтобы продвигать собственную повестку, — наша задача сообщать правду», — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

Участники IV Шушинского глобального медиафорума Фото: Shusha Global Media Forum

Уизерспун отметила, что аудитория становится все более разборчивой и доверяет лишь тем изданиям, которые последовательно проверяют факты, а искусственный интеллект в журналистике, по ее мнению, должен применяться только для исследовательской работы, но не для написания самих текстов.

Читайте также:

Безопасность и открытость: в Шуше стартовал Глобальный медиафорум

«Между нами — пропасть»: глава ВЦИОМа Валерий Федоров о России и Западе

«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме