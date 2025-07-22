«Надо бороться не с ИИ, а с фейками»: как прошел медиафорум в Шуше

«Надо бороться не с ИИ, а с фейками»: как прошел медиафорум в Шуше

В городе Шуше (Азербайджан) завершился III Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта». На протяжении двух дней около 140 иностранных гостей из 52 стран мира обсуждали стремительное распространение технологий ИИ в медиасфере, подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются в работе, и предложили пути решения.

Надо ли бороться с ИИ?

Перед открытием форума президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с участниками медиафорума. Пресс-конференция состоялась в городе Ханкенди, который вернулся под контроль Баку и активно возрождается сейчас.

Алиев рассказал, что Азербайджан с большим вниманием наблюдает за развитием ИИ, напомнил о подписанном им в марте распоряжении об утверждении «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы». Как говорится в документе, соответствующие инвестиции делаются «в целях ускорения развития искусственного интеллекта в Азербайджанской Республике, поощрения исследований в этой сфере, совершенствования информационных технологий в области искусственного интеллекта и механизмов управления ими, обеспечения доступности его инфраструктуры, а также усиления потенциала квалифицированных кадров».

III Международный медиафорум в Шуше Фото: NEWS.ru

Лидер страны признался, что сам не использует ИИ. «Но члены моей семьи пользуются [искусственным интеллектом] и делятся впечатлениями», — добавил Алиев.

Помощник президента республики Хикмет Гаджиев, выступая с приветственным словом перед участниками форума в Шуше, подчеркнул, что мероприятие уже стало традиционным, и каждый год организаторы стараются найти тему, актуальную для всего мира.

«Сегодня такая тема — искусственный интеллект. Мне не нравится мысль о том, что мы должны бороться с новыми технологиями, это непродуктивно. Я сравниваю такой подход с временами, когда люди выступали против позиций Джордано Бруно, Николая Коперника. Будущие поколения осудят нас за создание того, что мы пока не контролируем, за мир неопределенности. Поэтому надо менять это, надо работать с ИИ», — сказал Гаджиев.

Он сравнил ИИ c социальными сетями, которые порой распространяют фейки и «действуют за пределами нормативов — в отличие от профессиональных журналистов, работающих с фактами, цифрами, аргументами и руководствующихся законами».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на III Международном медиафоруме в Шуше Фото: рresident.az

«Сейчас стремительными шагами развивается ИИ, и никто не думает о регулировании этой сферы. Международные организации поздно реагируют, включая этические аспекты этого процесса. При этом мы все чаще говорим о цифровизации, и это меняет наше мышление и действия. Система журналистики меняется, нам нужно принимать этот вызов. Человечество впервые смогло создать еще одну мыслительную платформу, и она учится гораздо быстрее, чем мы сами», — заключил Хикмет Гаджиев.

Почему ИИ вызывает страх и истерику?

Участники форума в Шуше активно делились своим мнением о том, как ИИ меняет мир — журналистику, общество и подход к потреблению информации.

Ведущая программы The Newsmakers TRT World Андреа Санке, обсуждая тему «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху», заметила, что на заре появления ИИ люди думали, что благодаря новым технологиям они будут более информированы, образованны.

«Мы считали, что будем более критически мыслить, используя различные ресурсы для формирования более обоснованных мнений и принятия более обоснованных решений. В некоторых случаях так и произошло. Но во многих случаях мы видим, как вся эта информация на самом деле дезинформирует читателя и слушателя, вызывает путаницу и фактически снижает уровень критического мышления», — заявила журналистка.

Первый руководитель аппарата телеканала Euronews, генеральный исполнительный директор Euronews Baku Фернандо Соареш также отметил остроту проблемы фейков, которые нередко выдает ИИ, и призвал работать над повышением медиаграмотности.

«Медиаграмотность является частью общей грамотности. Как журналисты мы должны отвечать за контент, который поставляем. А с другой стороны, все университеты должны обучать людей медиаграмотности, так как медиа — основной источник информации. Мы как СМИ поощряем развитие критического мышления у аудитории. Люди должны уметь лучше анализировать различные источники, учитывать реалии. Это ключевой фактор», — считает он.

Представительница Казахстана, председатель правления ОАО «Казконтент» Аина Задабек, заявила: всё, что происходит сейчас с искусственным интеллектом и в целом с цифровизацией, — следующий этап в развитии человека.

III Международный медиафорум в Шуше Фото: NEWS.ru

«Естественно, ИИ вызывает сейчас у многих страх, истерию. Как все новое. Но я считаю, что ИИ, цифровизация — следующий этап развития человека. ИИ создает синтетический продукт, а человек всегда умеет отличить синтетику от натурального. То же самое будет происходить в мире информации. Для всех нас это новый вызов, и важно еще больше развивать критическое мышление, прислушиваться к своей интуиции, чтобы видеть и понимать разницу, отличать фейки от настоящих новостей».

Задабек рассказала, что в прошлом году в Казахстане была принята концепция по развитию ИИ до 2029 года, создан суперкомпьютер — все вместе должно помочь добиться стране технологического суверенитета.

Как может помочь ИИ?

Генеральный директор Euronews Клаус Штрунц, отвечая на вопросы модератора III Шушенского Глобального медиафорума, раскрыл, что его компания усиленно работает сейчас над созданием качественного перевода на основе ИИ. По его мнению, внедрение искусственного интеллекта в редакционную работу должно происходить постепенно и осознанно, начиная с ключевых направлений.

«Сейчас мы фокусируемся на переводе, и это достаточно сложная задача. Учитывая, что Euronews работает на 12 языках, перевод перестал быть вспомогательной функцией и стал центральным элементом нашей деятельности», — объяснил он.

Штрунц призвал не торопиться внедрять сырые ИИ-решения в работу — риск ошибок в таком случае очень высок, последствия спешности могут быть самыми плачевными.

Гендиректор Euronews добавил, что полагаться исключительно на искусственный интеллект в поиске ответов на вопросы — не самое верное решение.

«У меня есть склонность доверять ИИ. Но когда речь заходит о действительно важных вещах, я предпочту человеческий опыт. Это особенно интересно, ведь в рамках форума мы услышали: когда что-то становится очень важным, люди обращаются к проверенным источникам — к серьезным СМИ. А в остальных 90% случаев они полагаются на что-то другое. Это наблюдение кажется мне весьма показательным. И оно в определенной степени отражает суть дискуссии об ИИ в журналистике: технологии открывают большие возможности, но за рулем все равно должен оставаться человек», — отметил он.

III Международный медиафорум в Шуше Фото: рresident.az

По словам Штрунца, именно человеческий фактор — его критическое мышление, мораль и опыт — остается решающим даже в период цифровых технологий.

При этом глава Euronews, вместе с активным использованием ИИ в журналистике «возникает новая интересная форма работы, вызванная необходимостью противостоять дезинформации».

Это подчеркивает ключевые преимущества живой журналистики — экспертность, способность проверять факты, перепроверять источники и отсекать ложное. И это одно из главных направлений нашей работы. Кроме того, хотя это и сложнее реализовать, я считаю, что бороться с дезинформацией, генерируемой ИИ, следует его же инструментами. Когда появляются программы, создающие фейки, мы должны использовать другие ИИ-программы, чтобы их разоблачать. Все теперь зависит от того, сколько в это будет инвестировано», — подчеркнул Штрунц.

Можно ли не использовать ИИ?

Преподаватель кафедры коммуникации и медиаисследований Университета ADA Шафаг Мехралиева уверена: современные СМИ не могут обойтись без ИИ.

«Бояться его не надо, его надо учиться использовать. Бороться с ИИ — все равно что сражаться с ветряными мельницами. Надо бороться не с ИИ, а с фейками. Это будет непросто, но я уверена, что люди научатся отличать правду от фейков. Это вопрос как повышения медиаграмотности, так и технологий».

По ее мнению, медиаграмотность — такой же базовый навык, как чтение и письмо.

«Если человек умеет читать и писать, но не может проанализировать информацию, это все равно что прийти на званый ужин и не иметь возможности попробовать еду», — пояснила она.

Мехралиева выделила две основные составляющие медиаграмотности: «Во-первых, это способность интерпретировать и критически оценивать контент, опираясь на знания и проверенные источники. Во-вторых, это умение воспринимать различные мнения с уважением и терпимостью к альтернативным точкам зрения».

III Международный медиафорум в Шуше Фото: NEWS.ru

Ведущий телеканала TRT World Джаффар Хаснаин отметил в своем выступлении все большее размывание границы между профессией журналиста и блогерством. Вторые, по его словам, часто брезгуют проверкой достоверности информации, но при этом активно постят сообщения и тем самым вызывают недоверие к настоящим журналистам.

Джаффар Хаснаин подчеркнул, что настоящий профессионал обязан выполнять все этапы верификации информации, прежде чем опубликовать материал.

«Да, у вас может быть телефон, и вы можете называть себя журналистом. Но журналистика — это нечто большее. Это включает в себя сложный и важный процесс, понимание того, как работает медиаиндустрия», — сказал Хаснаин.

Руководитель службы информации Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Дэлу выразил сомнение в том, что ИИ в ближайшей перспективе заменит журналистов.

«Да, ИИ может упростить и ускорить некоторые производственные процессы, но не заменит журналистов, которые обладают экспертными знаниями, могут анализировать, проверять информацию в 2–3 источниках или по своим приватным каналам, только люди могут придать материалу так понятные другим людям аналогии, воспоминания, образы, — уверен Ван Делу. — ИИ — это физика, а журналистика — это химия, где у информации всегда есть добавленная стоимость. Они могут существовать вместе, это обогатит наш мир. Искать ключи к данным решениям — вот к чему мы все должны стремиться».