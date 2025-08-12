Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:13

Главы МИД Азербайджана и Армении провели телефонные переговоры

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор, говорится на сайте азербайджанского МИД. Во время беседы они обсудили выполнение совместной декларации, подписанной в Вашингтоне.

Также руководители дипломатических ведомств затронули тему дальнейших шагов, направленных на укрепление доверия между странами, говорится в сообщении. Главы МИД обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам и подтвердили свою готовность к продолжению прямого диалога.

Ранее стало известно, что, согласно парафированному мирному договору, размещенному на сайте МИД Азербайджана, Баку и Ереван наладят дипломатические отношения после обмена ратификационными грамотами мирного соглашения. В документе уточняется, что обмен грамотами будет произведен в течение нескольких дней после ратификации, но конкретная дата не указана.

Кроме того, Азербайджан и Армения сформируют комиссию для мониторинга выполнения условий подписанного мирного соглашения. Представители обеих стран будут обязаны не только следить за выполнением договоренностей, но и разрешать спорные моменты, при необходимости привлекая международных посредников.

переговоры
Азербайджан
Армения
МИД
Джейхун Байрамов
Арарат Мирзоян
