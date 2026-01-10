В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках

Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 18:58

На семейной елке в Нижнем Тагиле Снегурочки выступили в мини-юбках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Нижнем Тагиле родители, посетившие семейную елку в Городском Дворце детского и юношеского творчества, выразили недовольство внешним видом Снегурочек, выступавших в мини-юбках, передает Telegram-канал «Инцидент. Нижний Тагил». По словам возмущенной посетительницы, семья пришла на мероприятие с детьми 4–5 лет, ожидая представления, ориентированного на детскую аудиторию, но наряд Снегурочек заставил их уйти.

Городская администрация прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что данное выступление не имеет отношения к управлению образования и Дворцу пионеров. Зал был предоставлен в аренду третьей стороне, в связи с чем администрация дворца и образовательное ведомство не несут ответственности за проведение мероприятия.

Ранее в Краснодарском крае разгорелся скандал из-за видео, на котором старшеклассник из Динского района исполнил травести-танец в образе Снегурочки. Инцидент произошел на новогоднем празднике в школе станицы Динской в конце декабря, но видеозапись появилась в сети недавно. Ученик танцевал с посохом Деда Мороза, снимая варежки и шапку, а одноклассники аплодировали.

Нижний Тагил
Снегурочка
Костюмы
наряды
