31 декабря 2025 в 19:25

Деды Морозы и Снегурочки «оккупировали» Пулково

Более 20 Дедов Морозов и Снегурочек смогли бесплатно вылететь из Пулково

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Более 20 пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогли улететь из Пулково бесплатными рейсами в рамках новогодней акции одного лоукостера, передает пресс-служба воздушной гавани. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что множество человек в костюмах сказочных персонажей собрались у стойки регистрации с надписью о задержке их вылета.

К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут улететь бесплатно, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс из Санкт-Петербурга в Калининград третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала. Пассажиры пожаловались, что им не дали даже воды.

До этого стало известно, что в России могут протестировать биометрическую посадку на рейсы. С такой инициативой выступило Минцифры России. Апробация планируется с июня 2026-го по декабрь 2027 года.

