Деды Морозы и Снегурочки «оккупировали» Пулково

Более 20 пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогли улететь из Пулково бесплатными рейсами в рамках новогодней акции одного лоукостера, передает пресс-служба воздушной гавани. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что множество человек в костюмах сказочных персонажей собрались у стойки регистрации с надписью о задержке их вылета.

К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут улететь бесплатно, — рассказали в пресс-службе.

