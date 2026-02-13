Утренник на носу: сделайте костюм на Масленицу за 60 минут — подскажем идеи

На каждый день

Утренник на носу: сделайте костюм на Масленицу за 60 минут — подскажем идеи

Масленица — веселый праздник проводов зимы и встречи весны, и для детских утренников часто требуются традиционные наряды. В старину мальчики надевали рубахи навыпуск, подпоясанные кушаком, жилеты и картуз, а девочки — сарафаны, яркие платки и ленты. Такие образы легко повторить дома, если подойти к делу с фантазией.

Сегодня детские масленичные костюмы своими руками можно сделать всего за час из простых вещей, которые уже есть в шкафу. Для мальчика понадобится:

светлая рубашка,

широкий пояс или шарф,

темные брюки,

жилетка.

Рубашку выпускают поверх брюк и подпоясывают ярким кушаком. Если жилетки нет, подойдет любой однотонный кардиган без застежек. Завершить образ можно картузом, шапкой или даже бумажной кепкой, украшенной орнаментом.

Для девочки нужны:

сарафан или яркая юбка,

блузка с длинным рукавом,

платок.

Юбку можно надеть поверх однотонных колгот, а если сарафана нет, его легко имитировать: на юбку надевают широкий пояс или ленту, завязывая ее бантом на талии. Платок повязывают на голову, концы аккуратно прячут под подбородком или оставляют свободно спадать на плечи. Для украшения подойдут бусы, ленточки и небольшая брошь в виде цветка.

Такие детские масленичные костюмы своими руками выглядят празднично, не требуют сложного шитья и создаются буквально за один вечер. Ребенок будет чувствовать себя комфортно, а образ получится ярким и по-настоящему весенним.

Ранее мы рассказывали, как залить горку под Масленичные гуляния.