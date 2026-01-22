Женщина 40 лет притворялась журавлем и учила птенцов летать

Сотрудница Международного фонда журавлей Марианна Веллингтон уже 40 лет притворяется птицей, чтобы ухаживать за птенцами и учить их летать, сообщает The Guardian. По ее словам, эта утомительная работа требует полного перевоплощения.

Это утомительная работа — руки начинают болеть. Обычно мы сменяем друг друга каждые час-два, — призналась она.

Для обучения полету переодетые люди бегут и машут искусственными крыльями, что, по словам Веллингтон, выглядит нелепо, но эффективно. Она также рассказала, что новичкам требуется около месяца, чтобы научиться правильно реагировать на мир и имитировать журавлиные звуки. Сейчас сотрудники используют спрятанные в костюме плееры с записями голосов птиц.

