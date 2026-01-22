Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 18:21

Женщина 40 лет притворялась журавлем и учила птенцов летать

The Guardian: женщина 40 лет носила костюм журавля ради спасения птенцов

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press
Сотрудница Международного фонда журавлей Марианна Веллингтон уже 40 лет притворяется птицей, чтобы ухаживать за птенцами и учить их летать, сообщает The Guardian. По ее словам, эта утомительная работа требует полного перевоплощения.

Это утомительная работа — руки начинают болеть. Обычно мы сменяем друг друга каждые час-два, — призналась она.

Для обучения полету переодетые люди бегут и машут искусственными крыльями, что, по словам Веллингтон, выглядит нелепо, но эффективно. Она также рассказала, что новичкам требуется около месяца, чтобы научиться правильно реагировать на мир и имитировать журавлиные звуки. Сейчас сотрудники используют спрятанные в костюме плееры с записями голосов птиц.

Ранее в Сети появились кадры спасения маленького слоненка, которого едва не унесло мощным потоком, если бы ему на помощь не пришла мама. Наводнение случилось в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Автор ролика отметил, что слониха не растерялась. Она смогла перехватить детеныша в воде и буквально вытолкнуть его на безопасный берег.

