Китаянка обнаружила на кухне 70 вылупившихся из магазинных яиц цыплят У жительницы Китая на кухне вылупилось 70 цыплят из купленных в магазине яиц

Жительница китайского Циндао вернулась домой после двухдневного отъезда и обнаружила, что ее кухня наполнена живыми цыплятами, пишет издание Huanqiu. По словам девушки, перед поездкой она оставила дома около 90 магазинных яиц. Пока ее не было, из них вылупилось около 70 птенцов.

Она предполагает, что причиной произошедшего могла стать сильная жара. Яйца лежали в теплом помещении, по условиям близкому к инкубатору.

Ранее сообщалось, что птицефабрики в российских регионах стали избавляться от кур-несушек из-за убытков. Среди причин названы снижение цен на яйца и падение рентабельности бизнеса.

Как заявила доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская, цены на яйца должны стабилизироваться в России уже во второй половине этого года. Она отметила, что стоимость этого продукта остается низкой в связи с избытком продукции крупных хозяйств. Это свидетельствует о приближающейся «ценовой войне».

Ранее австралийские ученые выяснили, что по крикам куриц можно понять, радостно они настроены или чем-то опечалены. Авторы эксперимента надеются, что их работа поможет фермерам улучшить качество ухода за птицами.