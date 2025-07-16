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16 июля 2025 в 11:10

Дешевые яйца привели к забою кур-несушек в России

«Известия»: российские птицефабрики избавляются от кур-несушек из-за убытков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Птицефабрики в российских регионах стали избавляться от кур-несушек из-за убытков, пишут «Известия». Среди причин названы снижение цен на яйца и падение рентабельности бизнеса.

Так, в Краснодарском крае под угрозой оказались порядка 150 тысяч куриц на Новомышастовской птицефабрике, чьи активы арестованы из-за долгов. Из-за отсутствия корма птицы там начали умирать от голода. Кроме того, около трех тысяч куриц были выброшены в Удмуртии, после этого птицы разбежались по ближайшему населенному пункту и начали умирать от голода.

Данные случаи в ассоциации «Народный фермер» объяснили растущими убытками птицефабрик. Так, хозяйства вынуждены продавать яйца по закупочной цене в 3,5 рубля при стоимости производства в районе четырех-пяти рублей. Там отметили, что для стратегического решения проблемы нужно установить систему долгосрочных контрактов с торговыми сетями, с фиксированными ценами на продукцию. Однако, по словам экспертов, в условиях высокой инфляции ретейлеры стараются не фиксировать свои обязательства при заключении договоров.

Ранее Forbes со ссылкой на зампреда думского комитета по аграрным вопросам Юлию Оглоблину сообщал, что падение закупочных цен на яйца может означать ликвидацию кур-несушек на птицефабриках. Парламентарий направила Росптицесоюзу письмо с просьбой предоставить данные об условиях поставки яиц, так как опасается роста цен к Новому году.

Прежде доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская заявила, что цены на яйца должны стабилизироваться в России уже во второй половине этого года. Она отметила, что стоимость этого продукта остается низкой в связи с избытком продукции крупных хозяйств. Это свидетельствует о приближающейся «ценовой войне».

Россия
курицы
сельское хозяйство
птицы
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