06 августа 2025 в 21:45

Житель Новгорода погиб на рабочем месте

Прокуратура: новгородец погиб в ходе прессования макулатуры на рабочем месте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прокуратура Новгородской области начала проверку после трагической гибели рабочего на предприятии Великого Новгорода. Мужчина скончался во время работы на оборудовании для прессования бумажных отходов, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительные данные следствия указывают, что инцидент произошел 6 августа 2025 года. Работник коммерческой организации получил смертельную травму головы при эксплуатации пресса для макулатуры.

Мужчина при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги на территории коммерческой организации в Великом Новгороде получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия, — говорится в публикации.

Прокуратура оперативно инициировала проверку деятельности предприятия, на территории которого случилось ЧП. Инспекторы изучают соблюдение норм охраны труда, техническое состояние оборудования и адекватность проведенного инструктажа для установления полной картины произошедшего и предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в Нижегородской области каменщик разбился насмерть, упав с крыши детского сада. Несчастный случай произошел на улице Чапаева в Сарове. 42-летний мужчина сорвался с крыши во время ремонтных работ кровли здания. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

