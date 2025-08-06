Житель Новгорода погиб на рабочем месте Прокуратура: новгородец погиб в ходе прессования макулатуры на рабочем месте

Прокуратура Новгородской области начала проверку после трагической гибели рабочего на предприятии Великого Новгорода. Мужчина скончался во время работы на оборудовании для прессования бумажных отходов, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительные данные следствия указывают, что инцидент произошел 6 августа 2025 года. Работник коммерческой организации получил смертельную травму головы при эксплуатации пресса для макулатуры.

Мужчина при проведении работ на станке по прессованию отходов бумаги на территории коммерческой организации в Великом Новгороде получил травму головы, в результате которой скончался на месте происшествия, — говорится в публикации.

Прокуратура оперативно инициировала проверку деятельности предприятия, на территории которого случилось ЧП. Инспекторы изучают соблюдение норм охраны труда, техническое состояние оборудования и адекватность проведенного инструктажа для установления полной картины произошедшего и предотвращения подобных случаев в будущем.

