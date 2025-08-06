Рабочий разбился насмерть, упав с крыши детсада под Нижним Новгородом

Каменщик разбился насмерть, упав с крыши детского сада в Нижегородской области, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на Гострудинспекцию по региону. Несчастный случай произошел на улице Чапаева в Сарове.

Погибшим оказался 42-летний мужчина. Он сорвался с крыши во время ремонтных работ кровли здания. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга 34-летний мигрант разбился насмерть, упав с высоты 12-го этажа. Несчастный случай произошел во время строительных работ.

До этого рабочий сорвался с высоты при монтаже фасадных конструкций в Санкт-Петербурге. Мужчина погиб в результате падения с 23-го этажа.