19 декабря 2025 в 15:40

В Госдуме поддержали идею увеличить часы работы детских садов

Депутат Нилов поддержал идею увеличить часы работы садов до 8 вечера

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу президента России Владимира Путина, который предложил продлить часы работы детсадов до 8 вечера. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это решит проблему многих россиян. Однако, по словам депутата, для этой цели потребуется дополнительное финансирование.

Я поддерживаю идею увеличить часы работы детских садов до восьми вечера. Для родителей это будет намного удобнее, потому как рабочий день у многих заканчивается поздно. Даже до шести часов вечера они не всегда успевают забрать ребенка и им приходится постоянно оправдываться за свою задержку. Но для такой меры, конечно, потребуются дополнительные расходы в системе образования, — пояснил Нилов.

Ранее Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях или детском саду. По его словам, этот вопрос требует дополнительного внимания и расходов.

Ранее сообщалось, что порядок проведения собраний в школах может измениться, и родители смогут участвовать в них онлайн. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить возможность граждан участвовать в родительских собраниях дистанционно.

