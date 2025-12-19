В Госдуме поддержали идею увеличить часы работы детских садов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу президента России Владимира Путина, который предложил продлить часы работы детсадов до 8 вечера. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это решит проблему многих россиян. Однако, по словам депутата, для этой цели потребуется дополнительное финансирование.

Я поддерживаю идею увеличить часы работы детских садов до восьми вечера. Для родителей это будет намного удобнее, потому как рабочий день у многих заканчивается поздно. Даже до шести часов вечера они не всегда успевают забрать ребенка и им приходится постоянно оправдываться за свою задержку. Но для такой меры, конечно, потребуются дополнительные расходы в системе образования, — пояснил Нилов.

Ранее Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях или детском саду. По его словам, этот вопрос требует дополнительного внимания и расходов.

Ранее сообщалось, что порядок проведения собраний в школах может измениться, и родители смогут участвовать в них онлайн. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить возможность граждан участвовать в родительских собраниях дистанционно.