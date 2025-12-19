Новый год-2026
19 декабря 2025

Путин предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детсадах

Необходимо продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях или детском саду, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для этого потребуется набрать дополнительных педагогов и воспитателей.

Требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания, — сказал он.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отметил в беседе с NEWS.ru, что часы работы детсадов следует продлить до восьми вечера, а для учащихся школ нужно организовать ужины, чтобы облегчить жизнь работающим родителям. По его словам, это решит проблему многих россиян. Однако он подчеркнул, что для этих целей потребуется дополнительное финансирование.

