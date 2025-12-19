Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:43

Путин указал, какая мода на самом деле нужна России

Путин: в России должно становиться модным рождение детей

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России должно становиться модным рождение детей, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он также обратил внимание, что в 25 российских регионах уже обозначилась положительная тенденция в демографии, передает корреспондент NEWS.ru.

Нужно, конечно, чтобы это (рождение детей. — NEWS.ru) стало модным, — отметил Путин.

Ранее президент отмечал, что семьи не должны сталкиваться со снижением уровня достатка после рождения ребенка. По словам главы государства, многое связано с материальным положением семьи. Он также назвал правильным вопрос о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет, однако напомнил о существовании бюджетных ограничений.

Кроме того, Путин анонсировал новую семейную выплату. По его словам, она станет реальным способом поддержки в 2026 году. Глава государства уточнил, что все должно выстраиваться вокруг семьи. Он пояснил, что из уплаченных 13% НДФЛ в семьях со скромным доходом 7% будет возвращаться в семью.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
итоги года
демография
рождение ребенка
мода
