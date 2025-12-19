Путин указал, какая мода на самом деле нужна России Путин: в России должно становиться модным рождение детей

В России должно становиться модным рождение детей, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он также обратил внимание, что в 25 российских регионах уже обозначилась положительная тенденция в демографии, передает корреспондент NEWS.ru.

Нужно, конечно, чтобы это (рождение детей. — NEWS.ru) стало модным, — отметил Путин.

Ранее президент отмечал, что семьи не должны сталкиваться со снижением уровня достатка после рождения ребенка. По словам главы государства, многое связано с материальным положением семьи. Он также назвал правильным вопрос о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет, однако напомнил о существовании бюджетных ограничений.

Кроме того, Путин анонсировал новую семейную выплату. По его словам, она станет реальным способом поддержки в 2026 году. Глава государства уточнил, что все должно выстраиваться вокруг семьи. Он пояснил, что из уплаченных 13% НДФЛ в семьях со скромным доходом 7% будет возвращаться в семью.