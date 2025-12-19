Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:33

Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми

Путин: семьи не должны чувствовать снижение достатка при рождении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семьи не должны сталкиваться со снижением уровня достатка после рождения ребенка, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По словам главы государства, которые приводит корреспондент NEWS.ru, многое связано с материальным положением семьи.

Конечно, многое связано с материальным положением семьи. И, разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая, — сказал Путин.

Глава государства также назвал правильным вопрос о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет. Однако он напомнил о существовании бюджетных ограничений.

Кроме того, президент анонсировал новую семейную выплату. По его словам, она станет реальным способом поддержки в 2026 году. Глава государства уточнил, что все должно выстраиваться вокруг семьи.

Ранее зампред думского комитета по строительству Александр Аксененко заявил, что для семей, воспитывающих детей-инвалидов, необходима отдельная льготная ипотечная программа. По его мнению, действующая семейная ипотека под 6% является для таких граждан непосильной финансовой нагрузкой.

семьи
Владимир Путин
дети
меры поддержки
