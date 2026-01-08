Атака США на Венесуэлу
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах

Протасов: сыры и БАДы стали лидерами по уровню фальсификации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роскачество выявило наиболее проблемные категории товаров с высоким уровнем фальсификации по итогам 2025 года, как сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Максим Протасов. В их список вошли мед, сыр для пиццы, оливковое масло и биологически активные добавки, при этом в двух последних категориях нарушения были обнаружены почти в половине исследованных образцов.

И, наконец, БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15% до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству, — говорится в сообщении.

Ранее диетолог Дарья Русакова сообщила, что сладковатый привкус икры может указывать на фальсификацию продукта, обратив внимание также на важность его цвета и упаковки. Специалист пояснила, что настоящая икра должна быть ярко-красной с легким оранжевым оттенком, а на стеклянной или металлической таре обязана присутствовать соответствующая маркировка.

Кроме того, глава Росстандарта Антон Шалаев объяснил, что государственные стандарты по-прежнему служат ключевым механизмом противодействия контрафакту. По его словам, унифицированные нормативы к изделиям предотвращают подделку продукции исключительно через имитацию ее внешнего вида.

