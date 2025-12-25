Собянин рассказал о летевшем на Москву беспилотнике Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Уничтожен летевший на Москву украинский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения работают экстренные службы.

ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь на 25 декабря число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

До этого украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. По информации источника, повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что крыша и окна частного дома были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.