25 декабря 2025 в 03:02

Собянин сообщил о новой попытке массированной атаки БПЛА на Москву

Собянин: еще четыре беспилотника были сбиты силами ПВО на подлете к Москве

ПВО РФ
Еще четыре БПЛА безуспешно попытались атаковать Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, место падения беспилотников уже обнаружено.

Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов. Еще 20 беспилотников поразили над Белгородской областью, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской областью. Еще четыре украинских дрона уничтожили в небе Подмосковья, три — в Липецкой области, по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что ВСУ попытались атаковать одно из предприятий. Он отметил, что объект получил незначительные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.

