Юрист ответил, нужно ли подтверждать родство банкам при крупных переводах

Родство не служит основанием для подозрений в сомнительности банковской операции, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, россияне обладают правом не отвечать на вопросы, затрагивающие их личную жизнь.

Банки стали активнее интересоваться родственными связями клиентов при крупных переводах, что вызывает вопросы о законности. Однако родство не может быть критерием сомнительности операции. Сотрудникам организаций нужно сообщать реквизиты получателя, такие как фамилия, имя, отчество и цель платежа. При этом можно отказаться отвечать на вопросы о степени родства, личных отношениях или подробностях частной жизни получателя. Это неотъемлемое право гражданина, — высказался Хаминский.

Он подчеркнул, что, если звонок исходит от неизвестного номера, не нужно предоставлять никаких сведений. По словам юриста, лучше завершить разговор и связаться с официальным номером банка, который можно найти на сайте. Он пояснил, что настоящий сотрудник банка назовет себя, укажет отдел и причину звонка, но не будет просить коды из СМС, пароли или данные банковской карты.

При блокировке перевода следует посетить отделение банка для верификации операции. Если это невозможно, например, когда клиент находится в другом городе или за границей, следует заранее обсудить с банком дистанционный порядок подтверждения. Не стоит «махать рукой» на финансовую безопасность или снимать наличные и передавать их получателю. Возможно, таким получателем окажется курьер, действующий в интересах мошенников. Банки обязаны совершенствовать системы внутреннего контроля, анализируя новые мошеннические схемы, но не нарушая при этом права клиентов. Но активная позиция граждан и знание своих прав — лучшая защита, — добавил Хаминский.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что телефонных мошенников можно распознать по их попыткам создать ощущение срочности и давления. По его словам, при подозрительных операциях банки могут приостанавливать переводы, поэтому клиентам необходимо внимательно следить за своими действиями для защиты средств.