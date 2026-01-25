Банки переведут на единый QR-код С сентября банки при переводах будут использовать единый QR-код

Российские банки будут должны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября, сказано в послании первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина. Он уточнил, что решение принято в рамках усиления конкуренции, передает ТАСС.

В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде, — отметил он.

Тулин выразил надежду, что эта мера обогатит клиентский опыт и даст потребителям возможность по своим критериям выбирать удобный способ оплаты.

