«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию Детский кардиохирург из США Новик заявил о планах возобновить операции в России

Детский кардиохирург из США Билл Новик заявил в беседе с РИА Новости, что планирует возобновить благотворительные поездки для операций в Россию. По его словам, это случится сразу же, как только будут урегулированы политические вопросы между двумя странами.

Если кто-то пригласит нашу команду, я думаю, мы поедем. У нас есть друзья в Воронеже, Нижнем Новгороде, Кемерово, Астрахани и других городах России, — подчеркнул специалист.

Также врач выразил сожаление, что политические разногласия очень часто мешают сотрудничеству с российскими коллегами. Новик руководит Кардиологическим альянсом — международной группой медиков, которые проводят сложные операции на сердце у детей по всему миру. Начиная с 1990-х годов они неоднократно работали в России.

Ранее директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика РАМН Л. А. Дурнова Светлана Варфоломеева заявила, что Россия готова помочь внукам президента США Дональда Трампа в случае обращения его семьи за медицинской помощью. Она уточнила, что руководствуется строгим принципом: дети вне политики.