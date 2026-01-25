«Как Долину»: российского актера обманули мошенники

Актер Сергей Романович, признался, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей, передает KP.RU. Звезда сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга» получил от злоумышленников предложение «выгодно инвестировать».

Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как [певицу Ларису] Долину меня кинули, — пожаловался он.

Ранее сообщалось, что в Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась личных сбережений и золотых запасов на общую сумму 2,9 млн рублей. Преступники действовали по классической схеме «содействия правоохранительным органам».

До этого житель Нижнего Новгорода всего за одну неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей. Мужчина беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, став жертвой преступной схемы. Установлена причастность нижегородца к двум фактам мошенничества.

Также жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной». Летом она стала жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем работниками Роскомнадзора и ФСБ. Аферисты выманили у россиянки код из СМС, а затем под предлогом необходимости избежать выплаты несуществующего кредита заставили ее продать машину.