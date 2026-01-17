Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 15:04

Мошенники выманили у столичной пенсионерки 3 млн рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась личных сбережений и золотых запасов на общую сумму в 2,9 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре. Преступники действовали по классической схеме «содействия правоохранительным органам».

Мошенники связались с пострадавшей через мессенджер и убедили, что некие злоумышленники завладели ее электронной подписью, а для их поимки необходима помощь самой пенсионерки. Доверившись звонившим, женщина начала выполнять серию «заданий», которые якобы должны были помочь в задержании преступников.

Введенная в заблуждение женщина сняла деньги, купила по указанию мошенников два слитка золота весом по 100 грамм каждый, один из которых передала курьеру, назвавшему кодовое слово, а второй положила в указанный ей постомат, — сообщили в прокуратуре.

После этого пенсионерка перевела оставшиеся на счетах деньги на продиктованные ей реквизиты. В настоящее время Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование дела и поиск лиц, причастных к хищению.

Ранее житель Нижнего Новгорода всего за одну неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей. Мужчина беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, став жертвой преступной схемы. Установлена причастность нижегородца к двум фактам мошенничества.

золото
Москва
мошенники
пенсионерки
