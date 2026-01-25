Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:58

Более 1,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве по-прежнему остаются без тепла

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
На сегодняшний день жильцы более чем 1,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве остаются без отопления, написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он отметил, что властям удалось вернуть тепло в часть домов после повреждения объектов критической инфраструктуры.

Без отопления сейчас 1676 многоэтажек Киева. <…> Напомню, в результате повреждений критической инфраструктуры вчера в столице без теплоснабжения оказались снова почти 6 тыс. домов, большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению, — говорится в сообщении.

Накануне, 24 января, Кличко сообщал, что почти 6 тыс. жилых зданий в Киеве вновь остались без тепла. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба также отмечал, что без электричества в столице и Чернигове остались более 1,2 млн потребителей.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал, что киевские чиновники заранее арендуют дома для защиты от холода. По его словам, частный сектор под Киевом полностью забронирован на зиму сотрудниками органов власти.

Украина
Киев
отопление
отключения
Виталий Кличко
