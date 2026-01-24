Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Экс-нардеп ответил, как киевские чиновники спасаются от холода

Экс-нардеп Килинкаров: киевские чиновники заранее арендуют дома на зиму

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киевские чиновники заранее арендуют дома для защиты от холода, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, частный сектор под Киевом полностью забронирован на зиму сотрудниками органов власти.

В окрестностях Киева вы не найдете уже ни одного частного дома в аренду. Причем цены за них приличные и они давно арендованы, как запасные площадки для того, чтобы пережить зиму чиновникам и людям, которые сопричастны к структурам украинской власти. Это люди, как правило, состоятельные. С учетом коррупции они могут себе это позволить, — заявил Килинкаров.

Килинкаров отметил, что обычные граждане Украины самостоятельно решают вопрос с отоплением, уже не надеясь на помощь властей. По его словам, их положение осложняется перебоями электричества.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что почти шесть тысяч жилых зданий в городе вновь остались без тепла. Большинство этих домов уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Сроки восстановления теплоснабжения неизвестны.

