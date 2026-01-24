Экс-нардеп ответил, как киевские чиновники спасаются от холода

Киевские чиновники заранее арендуют дома для защиты от холода, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, частный сектор под Киевом полностью забронирован на зиму сотрудниками органов власти.

В окрестностях Киева вы не найдете уже ни одного частного дома в аренду. Причем цены за них приличные и они давно арендованы, как запасные площадки для того, чтобы пережить зиму чиновникам и людям, которые сопричастны к структурам украинской власти. Это люди, как правило, состоятельные. С учетом коррупции они могут себе это позволить, — заявил Килинкаров.

Килинкаров отметил, что обычные граждане Украины самостоятельно решают вопрос с отоплением, уже не надеясь на помощь властей. По его словам, их положение осложняется перебоями электричества.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что почти шесть тысяч жилых зданий в городе вновь остались без тепла. Большинство этих домов уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Сроки восстановления теплоснабжения неизвестны.