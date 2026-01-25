Почему не работает WhatsApp 25 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 25 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, с чем связаны ограничения?

Почему не работает WhatsApp 25 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 25 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — наблюдаются сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео. Также жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что ограничения в отношении WhatsApp вводятся из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы», — заявил парламентарий.

В Роскомнадзоре на настоящий момент не видят оснований для снятия ограничений с WhatsApp. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Заблокируют ли WhatsApp в 2026 году

WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, сообщил бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать», — сказал он.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — отметил он.

