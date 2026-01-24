Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В Москве на следующей неделе ожидаются осадки в виде снега. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в период с 26 по 31 января, ждать ли лютого мороза и дубака до −30 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По информации метеорологических сервисов, в понедельник, 26 января, морозы в Москве немного ослабнут, однако останутся существенными. Утром ожидается −20 градусов, днем температура повысится до −15 градусов, при этом вероятен небольшой снег. Ветер усилится до 5 м/с.

Во вторник и среду, 27 и 28 января, наметится явная тенденция к потеплению. Утром будет −11 градусов, днем — около −9 градусов. Ожидаются сильные осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный.

В четверг, 29 января, российскую столицу ждет январская оттепель. Днем температура воздуха приблизится к нулю, а ночью столбик термометра вновь опустится до −7 градусов. Погода будет облачной, возможен мокрый снег. В пятницу, 30 января, температурный режим вернется к более типичным для конца января значениям: днем ожидается −3 градуса, ночью — до −5 градусов. Погода будет облачной, без существенных осадков.

В субботу, 31 января, ожидается стабильная погода с небольшой минусовой температурой. Днем прогнозируется −5 градусов, ночью — до −6 градусов. Небо будет покрыто облаками. Прогнозируются также осадки в виде снега.

Таким образом, в Москве на следующей неделе лютого мороза и дубака до −30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, по данным метеосервисов, на следующей неделе ожидается погодный перелом. Так, начиная с понедельника, 26 января, предварительные прогнозы предсказывают значительное потепление. Ожидается, что дневная температура вернется к −2 градусам, а ночная будет колебаться в районе −5 градусов. Этот период, вероятно, также будет сопровождаться облачной погодой и снегопадами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 26 января, столбик термометра немного поднимется. Днем прогнозируется около −12 градусов, ночью — до −14 градусов. Вторник, 27 января, принесет небольшое потепление — до −9 градусов днем и снегопад.

В середине недели, в среду, 28 января, вновь последует похолодание: днем будет −12 градусов, ночью — до −17 градусов. Четверг, 29 января, останется холодным с температурой от −11 до −13 градусов.

Изменения в погодных условиях в Северной столице могут начаться в пятницу, 30 января. Дневная температура ощутимо повысится до −7 градусов, однако ночь останется морозной, до −14 градусов. В субботу, 31 января, в течение суток столбики термометров будут показывать от −7 до −5 градусов.

