Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова

Заслуженная артистка России Анна Ардова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

Чем известна Ардова

Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в актерской семье. Окончила ГИТИС.

Ардова снималась в картинах «Дети Арбата», «Персона нон грата», «Женская лига», «Почтальон», «Крыша», «Одна за всех», «Последний из Магикян», «Сальса», «Дурехи», «Ищу тебя», «Из чувства долга», «Сказки Гофмана», «Любовь зла», «Выбери меня» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Ардовой

Первым супругом Анны Ардовой был заслуженный артист России Даниил Спиваковский.

После этого Ардова встречалась с коллегой Сергеем Соколовым. Их отношения закончились после того, как она забеременела. Ардова родила дочь Софью, которая впоследствии тоже стала актрисой. При этом Соколов в ее жизни и воспитании не участвовал.

Когда Ардова была беременна, за ней начал ухаживать актер Александр Шаврин. В 1997 году пара поженилась, в 2001 году в их семье появился второй ребенок — сын Антон. Он тоже пошел по стопам родителей.

В 2017 году Ардова и Шаврин объявили о разводе. В том же году Шаврин скончался от рака.

В 2022 году дочь Ардовой вышла замуж за коллегу Дениса Парамонова. В сентябре 2023 года артистка также рассказала о женитьбе сына.

Что Ардова говорила о спецоперации

После начала спецоперации Анна Ардова разместила в соцсетях совместное заявление с рядом коллег. Сейчас оно отсутствует в ее аккаунте.

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди», — говорилось в сообщении.

Актриса также призывала сесть за стол переговоров.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — написала она.

Чем сейчас занимается Ардова

Анна Ардова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анна Ардова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Ардова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Лес», «Последний этаж», «Трактирщица», «Истории» и «Август. Графство Осейдж».

В 2025 году вышли ленты «Пожить как люди», «По-братски», «Афоня» и «Близкое счастье» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Капитан Туман», «Анна К» и «Хозяйка гостиницы» с Ардовой.

Читайте также:

Отказ в разводе с Джиганом, измены, смерть козы: как живет Оксана Самойлова

Влюбленность в Машкова, переезд, новые фильмы: как живет Ольга Ломоносова

Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева