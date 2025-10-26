Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 20:55

Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова

Софья Ардова Софья Ардова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Софья Ардова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ардова

Софья Ардова родилась 29 сентября 1996 года в Москве. Ее мать — народная артистка России Анна Ардова, дедушка — режиссер и актер Борис Ардов, бабушка — бывшая актриса Театра юного зрителя Мира Ардова, отчим — заслуженный артист РФ Александр Шаврин.

Анна Ардова признавалась, что ее популярность в какой-то период мешала детям жить.

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна, и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“. А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь ребенку-то вот», — рассказывала она.

Ардова училась в Архитектурно-дизайнерской студии. В 2016 году окончила Московскую театральную школу Олега Табакова.

Артистка снималась в картинах «Игра на выбывание», «Все к лучшему», «Психологини», «Ангел-хранитель», «Анатомия убийства», «Ростов», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Магомаев», «Секреты семейной жизни», «Наперекор судьбе», «Горький 53» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Софья Ардова Софья Ардова Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Что известно о личной жизни Ардовой

Софья Ардова состояла в отношениях с коллегой Игорем Хрипуновым, который старше нее на 16 лет.

«Он мне казался человеком, к которому невозможно подойти. Бывают такие влюбленности, когда ты можешь кокетничать, а бывают мужчины, рядом с которыми ты способна лишь произнести „здравствуйте“ и думать, что, возможно, когда-нибудь вы будете дружить. Вот Игоря я тогда себе придумала, и он так и стоит на пьедестале», — вспоминала Ардова.

В 2022 году она вышла замуж за актера Дениса Парамонова.

Чем сейчас занимается Ардова

Софья Ардова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Белые ночи».

В 2025 году также должны выйти проекты «День рождения» и «Мой папа — мэр» с ее участием.

Читайте также:

Слухи о разводе, травма руки, скандал в Шереметьево: как живет Анна Уколова

Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин

Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин

новости
актрисы
артистки
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число украинских БПЛА, сбитых за воскресный вечер
Минфин США может свернуть пошлинную политику Трампа против Китая
Мбаппе и Беллингем «выбили» победу «Реалу» у «Барселоны»
Мэр Киева оценил положение Украины перед началом зимы
Генерал объяснил, как бойцы СВО изменят судьбу российской армии
Стал известен счет игры «Зенит» — «Динамо» после первого тайма
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске
Группа t.A.T.u. даст концерт в Японии
Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова
Российский аэропорт закрылся второй раз за день
Фуртадо шокировала заявлением на фоне скандала с фигурой
Германия оказалась на грани кризиса из-за высоких цен на энергию
В Тбилиси прошел антиправительственный митинг
В Приморье тигр перекрыл водителям дорогу на заправку и попал на видео
Это что за пиде у вас? Готовим турецкую пиццу дома и удивляем близких!
Глава Россотрудничества объяснил, почему русские не улыбаются
В Великобритании пригрозили Зеленскому
Британия сделала Германии одно «ядерное» предложение
«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях
Чем отличаются латте, капучино, флэт уайт, раф и моккачино
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.