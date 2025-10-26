Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова

Софья Ардова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ардова

Софья Ардова родилась 29 сентября 1996 года в Москве. Ее мать — народная артистка России Анна Ардова, дедушка — режиссер и актер Борис Ардов, бабушка — бывшая актриса Театра юного зрителя Мира Ардова, отчим — заслуженный артист РФ Александр Шаврин.

Анна Ардова признавалась, что ее популярность в какой-то период мешала детям жить.

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна, и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“. А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь ребенку-то вот», — рассказывала она.

Ардова училась в Архитектурно-дизайнерской студии. В 2016 году окончила Московскую театральную школу Олега Табакова.

Артистка снималась в картинах «Игра на выбывание», «Все к лучшему», «Психологини», «Ангел-хранитель», «Анатомия убийства», «Ростов», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Магомаев», «Секреты семейной жизни», «Наперекор судьбе», «Горький 53» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Софья Ардова Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Что известно о личной жизни Ардовой

Софья Ардова состояла в отношениях с коллегой Игорем Хрипуновым, который старше нее на 16 лет.

«Он мне казался человеком, к которому невозможно подойти. Бывают такие влюбленности, когда ты можешь кокетничать, а бывают мужчины, рядом с которыми ты способна лишь произнести „здравствуйте“ и думать, что, возможно, когда-нибудь вы будете дружить. Вот Игоря я тогда себе придумала, и он так и стоит на пьедестале», — вспоминала Ардова.

В 2022 году она вышла замуж за актера Дениса Парамонова.

Чем сейчас занимается Ардова

Софья Ардова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Белые ночи».

В 2025 году также должны выйти проекты «День рождения» и «Мой папа — мэр» с ее участием.

