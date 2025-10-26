Болезнь Заворотнюк, молодая жена, новые фильмы: как живет Борис Смолкин

Заслуженный артист России Борис Смолкин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Анастасии Заворотнюк и ремейке сериала «Моя прекрасная няня»?

Чем известен Смолкин

Борис Смолкин родился 2 марта 1948 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), затем аспирантуру.

Известность ему принесла роль дворецкого Константина в комедийном сериале «Моя прекрасная роль», в котором он снимался вместе с Анастасией Заворотнюк, Сергеем Жигуновым, Ольгой Прокофьевой и Екатериной Дубакиной.

Также Смолкин снимался в лентах «Продавец птиц», «Цыганский барон», «Клюква в сахаре», «Недлинные истории», «Ночь в стиле детства», «День денег», «Ленинград», «В сторону от войны», «Маша», «Три мушкетера», «Седьмая симфония», «Формула воды» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Помимо этого, Смолкин занимается озвучиванием фильмов. Его голос можно услышать в картинах «Летучая мышь», «Звездные войны», «Агент национальной безопасности», «102 далматинца», «По имени Барон», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Афера», «Секунда до…» и других.

Борис Смолкин Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Что известно о личной жизни Смолкина

Первой женой Бориса Смолкина была актриса Мария Кузнецова. В браке родился сын Владимир.

В конце 90-х артист познакомился с концертмейстером Театра музыкальной комедии Светланой. Она была моложе Смолкина на 23 года, но препятствием для отношений стало не это, а ее семейный статус.

«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — вспоминал он.

Спустя время Светлана развелась и начала встречаться с актером. В 1999 году у них родился сын Глеб, которому удалось добиться успехов в фигурном катании. В паре с дочкой Этери Тутберидзе Дианой Дэвис Смолкин-младший стал победителем финала Кубка России среди юниоров в 2021 году.

Летом 2022 года стало также известно, что дочь Этери Тутберидзе и сын Смолкина поженились в американском штате Невада 18 марта 2022 года. С того года спортсмены не появляются на соревнованиях в России.

В конце мая 2023 года фигуристы перешли из сборной России в сборную Грузии.

Что Смолкин говорил о Заворотнюк и ремейке «Моей прекрасной няни»

Борис Смолкин снимался вместе с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». Когда стало известно о болезни актрисы, он заявил, что ее семья приняла правильное решение о том, чтобы не выносить эту тему в публичное пространство.

«В какой-то момент это бремя публичности заканчивается. Перед лицом Бога и болезней все это улетучивается. Дальше люди ведут себя так, как считают нужным. На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», — комментировал Смолкин в программе «Новые русские сенсации».

Актеры сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин и Анастасия Заворотнюк во время съемок новогодней телепрограммы «Ночь в стиле детства» Фото: Пресс-служба СТС/ТАСС

Также актер рассказывал, что Заворотнюк полностью выкладывалась на съемочной площадке.

В сентябре 2025 года вышел ремейк «Моей прекрасной няни» под названием «Няня Оксана». Смолкин не поддержал идею о съемках проектах и заявил, что выступает за создание оригинального контента.

«Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо что-то новое! Оригинальное!» — высказался он Woman.ru.

Чем сейчас занимается Смолкин

Борис Смолкин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Комедианты. Осколки шоу-бизнеса», «Номер 13», «Игра любви и случая», «Феноменальный успех» и «На чистую воду, или Самая счастливая семья».

В скором времени также должны выйти картины «Касса невест» и «Скуф» с его участием.

