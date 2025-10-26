Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:09

Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Кирилл Полухин Кирилл Полухин Фото: Persona Stars/053/legion-media.com

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и связи с Евгением Пригожиным?

Что известно о карьере и личной жизни Полухина

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Артист снимался в картинах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Экстренное торможение», «Метод», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Отпуск в ноябре», «Большой дом», «Король и Шут», «Сны Алисы», «Бешенство», «20/22», «Комбинация», «Кто быстрее?», «Точка опоры», «Джекпот» и других. Всего в его фильмографии более 160 работ.

Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте. У пары есть сын Иннокентий, он учился рекламе и пиару в Академии народного хозяйства при президенте РФ.

«Он трудится в рекламном бизнесе. По нашим стопам не пошел. Я не настаивал, он не хотел. Это его жизнь. Его право на выбор. Я и в голове не держал, что его надо убеждать в чем-то. Наша профессия сложная, непонятно, повезет тебе или не повезет. Сможешь или нет. Зачем портить сыну жизнь? Он взрослый человек уже. И сам вправе выбирать то, чем будет заниматься», — рассказывал Полухин WomanHit.

Кирилл Полухин Кирилл Полухин Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press

Как Полухин связан с Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», который продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о похищении и последующем освобождении российских социологов в Ливии. Его назвали исповедью Пригожина.

По мнению Полухина, необходимо снимать больше подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — считает актер.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году артист снялся в лентах «Опасный», «Путешествие на солнце и обратно» и «Доктор Вера». Также в скором времени должны выйти картины «Доставка с гарантией», «Вершина», «Шеф 8», «Учитель года» и «Волчок».

Актер вместе с женой живет в Санкт-Петербурге и отказывается переезжать в Москву, несмотря на многочисленные съемки.

Кирилл Полухин Кирилл Полухин Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

«Как сказал один продюсер: „Тебе нужно доплачивать за патриотизм. Уже все свалили в Москву“. У меня не было такого желания, хотя и были приглашения в московские театры. Не хочу, я коренной петербуржец, меня все устраивает», — объяснял он.

Читайте также:

Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов

Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева

«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин

актеры
артисты
культура
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска про готовность Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.