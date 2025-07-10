Эйдельштейн в психушке, измены Деревянко: новинки кино 10–16 июля

В кинотеатрах с 10 июля: Венсан Кассель изобретает устройство для онлайн-наблюдения за покойниками, Марат Башаров становится продюсером, Кевин Джеймс и Кристина Риччи пытаются уйти из преступного мира, Марк Эйдельштейн выходит из психбольницы, Павел Деревянко изменяет жене с ее лучшей подругой. На онлайн-платформах стартуют продолжение «Декстера» и новый сезон сериала по мотивам романа Айзека Азимова «Основание». NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Саван»

Премьера: 10 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дэйл, Эрик Веинтал, Джефф Юн, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Вьеслав Кристиан.

Зачем смотреть: хоррор-триллер Дэвида Кроненберга, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля — 2024.

Бизнесмен Карш, потерявший жену, создает технологию, позволяющую в прямом эфире наблюдать за телами покойных, помещенных в особые саваны на его высокотехнологичном кладбище. Устройство быстро находит спрос — клиенты платят за возможность видеть, как проходит процесс разложения тел близких. Все идет по плану, пока неизвестные не совершают серию нападений на захоронения, включая могилу жены Карша. Расследуя инцидент, он погружается в детали чужих и собственных утрат, параллельно сталкиваясь с вопросами, которые меняют его взгляд на то, что он построил.

«Плагиатор»

Премьера: 10 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко, Елена Панова, Антон Эльдаров, Николай Евстафьев.

Зачем смотреть: музыкальная романтическая комедия режиссера Антона Мегердичева.

30-летний музыкант Егор с большим талантом и пустым кошельком работает в караоке и терпит насмешки от девушки и ее отца. Он мечтает о настоящем признании. В своем тесном шкафу, переоборудованном под студию, он случайно находит портал в 1991 год. Оказавшись в прошлом, где еще не существует хитов из будущего, он начинает выдавать чужие песни за свои, стремительно набирая популярность. Но каждое музыкальное «новшество» запускает цепную реакцию, влияющую на будущее, которое начинает менять форму и правила быстрее, чем он успевает адаптироваться.

«Взвести курки»

Премьера: 10 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Френсис Кронин, Келли Ландри, Роб Гоф, К. Дж. Перри, Тимоти В. Мерфи, Максимилиан Осински, Соломон Хьюз.

Зачем смотреть: голливудский комедийный боевик о киллере, который решает уйти из криминального мира ради семьи.

Рэй — наемник с идеальным послужным списком и двойной жизнью, которую годами прятал от семьи. Когда он решает завязать с убийствами, на него открывают охоту сразу несколько мафиозных кланов. Попытка сбежать превращается в серию столкновений, где каждый день как последняя схватка. Вынужденный раскрыть жене правду, он неожиданно узнает, что она тоже скрывала от него опасные факты. Преследуемый и окруженный врагами, Рэй втягивается в конфликт, где под ударом оказывается не только он, но и его близкие. Чтобы спасти семью, он снова берется за оружие — уже не по контракту, а по совести.

«Основание. Третий сезон»

Премьера: 10 июля.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл, Леа Харви, Лаура Бирн, Терренс Манн, Кассиан Билтон, Роуэна Кинг, Дэниэл Макферсон, Саша Бехар.

Зачем смотреть: продолжение масштабного научно-фантастического сериала по романам Айзека Азимова.

События третьего сезона разворачиваются спустя 152 года после предыдущих. «Основание» превратилось в мощную и влиятельную силу, в то время как Империя ослабла, утратив прежнюю власть. На фоне этого баланса появляется новый противник — военачальник Мул, обладающий мощью и амбициями захватить всю Вселенную. Его стремительное наступление угрожает обеим сторонам, и в условиях растущей опасности представители «Основания» и Империи вынуждены искать путь к союзу, чтобы остановить надвигающееся разрушение.

«Открытый брак. Второй сезон»

Премьера: 10 июля.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Юлия Александрова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот, Артур Бесчастный.

Зачем смотреть: продолжение сериала о трудностях современных отношений.

Во втором сезоне история вращается вокруг Агнии и Саши, проживших вместе 16 лет и внезапно узнавших об изменах друг друга. В отличие от героев первого сезона, они не ищут компромиссов и не стремятся сохранить отношения. Ситуация осложняется тем, что Саша изменил с Василисой — лучшей подругой Агнии, которая, как выясняется, беременна. Несмотря на напряжение, все трое пытаются вести себя сдержанно, продолжают общение и создают общий чат под названием «Открытая семья», куда постепенно втягиваются и другие участники конфликта, включая детей, родственников и новых партнеров.

«Декстер: Воскрешение»

Премьера: 11 июля.

Где смотреть: Paramount+.

В ролях: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Нтаре Мвине, Джилл Мари Лоуренс, Джейсон Алан Карвелл, Дэвид Магидофф, Брайан Лиллис, Кристен Риттер.

Зачем смотреть: сиквел мини-сериала «Декстер: Новая кровь».

Декстер Морган, выживший после событий прошлого, скрывается от преследователя из бывших коллег и пытается наладить отношения с повзрослевшим сыном Гаррисоном. Он колеблется между желанием быть рядом и страхом снова втянуть сына во тьму. Покой нарушает появление нового противника — богатого и расчетливого психопата, контролирующего окружающих с помощью страха и влияния, и его хладнокровной телохранительницы. Город постепенно втягивается в их опасную игру, и Декстеру приходится вновь обратиться к своим навыкам, чтобы ликвидировать угрозу и защитить то, что осталось от семьи.

«Путешествие на солнце и обратно»

Премьера: 16 июля.

Где смотреть: Start.

В ролях: Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Арсений Касперович.

Зачем смотреть: первый сериал Романа Михайлова, снятый по его же роману «Дождись лета и посмотри, что будет».

События сериала разворачиваются в 1980–1990-е годы и рассказывают о Руслане, сыне профессионального картежника, который растет в окружении криминала, махинаций и негласных правил улицы. На свадьбе сына авторитетного бандита он впервые встречает девочку, которая остается в его памяти на долгие годы. Обещание найти ее становится для него личным ориентиром в мире, где все стремительно меняется. На фоне безжалостных девяностых Руслан взрослеет, делая выборы, которые формируют его путь, между прошлым, первой любовью и настоящим, наполненным рисками и шансами.

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