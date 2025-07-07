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07 июля 2025 в 20:15

Проханов назвал Евгения Пригожина безумным смутьяном

Писатель Проханов: в Пригожине присутствует стихия русских безумных смутьянов

Евгений Пригожин Евгений Пригожин Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Связанный с ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин служит прототипом главного героя нового романа Александра Проханова «Лемнер», сообщил писатель NEWS.ru. По его словам, в этом человеке присутствует стихия русских безумных смутьянов, как Емельян Пугачев и Стенька Разин, но, с другой стороны, он похож на генерала Власова, вонзившего нож в спину родного государства.

Скоро выйдет в свет очень важный для меня роман «Лемнер». Прототипом главного героя служит Евгений Пригожин. В Пригожине присутствует стихия русских безумных смутьянов, таких как Емельян Пугачев или Стенька Разин. А с другой стороны, он сопоставим с Гришкой Отрепьевым, князем Курбским или генералом Власовым — все они вонзают нож в спину родного государства, — сказал Проханов.

Он добавил, что как художник относится к Пригожину как к ярчайшему персонажу, над которым «будет ломать перья не один литератор». Этот человек, по мнению писателя, создал образ фантасмагорического русского витязя, который «посягнул на святая святых — на русское царство, на русского царя». При этом он совершил грандиозное предательство — оставил фронт, поднял военный мятеж, напомнил Проханов.

Ранее Проханов заявил, что противостояние России и Запада будет продолжаться вечно. По его мнению, причина этого кроется в несовместимости русской и американской мечты. Писатель пояснил, что они находятся в постоянном конфликте. Временами он принимает жестокие формы, грозящие ядерным апокалипсисом, иногда становится более спокойным, сказал Проханов.

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