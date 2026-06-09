Юлия Высоцкая рассказала о значении «Хроник Русской революции»

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая рассказала, какое место в ее жизни занимают «Хроники Русской революции». По ее словам, участие в проекте стало для нее важным профессиональным и личным опытом.

Вы знаете, это был удивительный проект, который позволил, мне кажется, всем причастным понять наше прошлое. И это очень важно, чтобы понимать ...Как жить и что делать дальше. Поэтому для меня это очень важно, что нас оценили и мы будем каким-то образом в разных других проектах, думать о том, как мы были правы, неправы и как нам дальше не ошибаться, — сказала Высоцкая.

Актриса отметила, что понимание прошлого помогает принимать решения в настоящем. Она также подчеркнула важность высокой оценки проекта и возможности использовать этот опыт в дальнейшей работе.

Ранее Высоцкая опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео из своего дома, где она вместе с супругом Андреем Кончаловским воспитывает свою приемную дочь Соню. Известно, что дом пары находится в Подмосковье (Николина Гора).