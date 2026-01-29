Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:59

Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью

Высоцкая опубликовала кадры из дома, где живет с приемной дочерью

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео из своего дома, где она вместе с супругом Андреем Кончаловским воспитывает свою приемную дочь Соню. Известно, что дом пары находится в Подмосковье (Николина Гора).

Высоцкая показала подписчикам лестницу, по которой она спускается из спальни к завтраку. При этом стены жилища отделаны деревом, а также декорированы картинами и фотографиями.

Ранее сообщалось, что Высоцкая продолжает бороться за жизнь дочери Марии, которая находится в коме 12 лет. По ее словам, других вариантов нет, и нужно небольшими шагами идти вперед. При этом российские врачи помогают поддерживать состояние Марии.

До этого телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.

Юлия Высоцкая
дома
дети
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.