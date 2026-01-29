Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью Высоцкая опубликовала кадры из дома, где живет с приемной дочерью

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео из своего дома, где она вместе с супругом Андреем Кончаловским воспитывает свою приемную дочь Соню. Известно, что дом пары находится в Подмосковье (Николина Гора).

Высоцкая показала подписчикам лестницу, по которой она спускается из спальни к завтраку. При этом стены жилища отделаны деревом, а также декорированы картинами и фотографиями.

Ранее сообщалось, что Высоцкая продолжает бороться за жизнь дочери Марии, которая находится в коме 12 лет. По ее словам, других вариантов нет, и нужно небольшими шагами идти вперед. При этом российские врачи помогают поддерживать состояние Марии.

До этого телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.