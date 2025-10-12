«Мне было пофиг»: Высоцкая разоткровенничалась о съемках «Едим дома!» Высоцкая рассказала, что ей приходилось плакать на съемках «Едим дома!»

За все годы работы на программе «Едим дома» было два провальных эпизода, заявила телеведущая и актриса Юлия Высоцкая на съемках YouTube-шоу ALEKO In My Bag. По словам знаменитости, один из них связан с неудачным шашлыком, другой — с горелыми помидорами.

Провалов было реально два: горелые помидоры и шашлык. За шашлык я отвечу! Пандемия, и мой оператор отказывается надеть маску. Я очень волнуюсь, что будет. У меня начинается истерика, и я прямо начинаю рыдать, — рассказала Высоцкая.

По словам актрисы, во время съемок она старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, из-за чего не смогла уделить должного внимания самому блюду. Телеведущая призналась, что на протяжении всего процесса пыталась сдержать слезы.

Горели шашлыки или нет — мне было пофиг. Главное, чтобы все закончилось и никто не заразился, — вспоминает знаменитость.

Телеведущая отметила, что по-прежнему считает свои сырники самыми вкусными, несмотря на критику со стороны пользователей Сети. По ее словам, особенность блюда заключается в текучем креме без сахара и карамельной корочке, благодаря чему внутри они остаются нежными, а сверху — хрустящими.

Ранее Высоцкая объявила о начале сезонной программы восстановления организма. Она исключила из рациона кофе, сахар и алкоголь. Высоцкая поделилась подробностями нового режима питания, основанного на овощах, супах-пюре и кисломолочных продуктах из козьего и овечьего молока. Артистка отметила, что регулярно проводит подобные детоксы.