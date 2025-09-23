Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:53

Высоцкая раскрыла, почему решила отказаться от трех популярных продуктов

Актриса Юлия Высоцкая заявила об отказе от кофе, сахара и вина

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Высоцкая объявила о старте сезонной программы восстановления организма, полностью отказавшись от кофе, сахара и алкоголя. В своем Telegram-канале артистка подробно описала новый рацион, включающий овощи, супы-пюре и кисломолочные продукты только из козьего и овечьего молока. Физические нагрузки сведены к щадящим практикам — пилатесу, растяжке и пешим прогулкам.

Высоцкая подчеркнула, что практикует такой детокс регулярно. Это согласуется с ее общим подходом к здоровью: отказом от фастфуда, регулярными разгрузочными днями и активностями вроде плавания и скандинавской ходбы. При этом артистка сохраняет чувство юмора и обещает подписчикам: «Любителям кофе не огорчаться — кофе варить буду, есть кому».

Высоцкая и в повседневной жизни придерживается здорового образа жизни: правильное питание, регулярные разгрузочные дни на свежевыжатых соках и овощных бульонах, а также занимается бег, плавание и скандинавская ходьбой. Актриса неоднократно заявляла, что никогда не прибегала к пластическим операциям и даже избегает инъекций красоты, так как опасается, что они могут повлиять на естественную мимику ее лица.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Юлия Высоцкая заработала 140 млрд рублей на аптечном бизнесе только в прошлом году. Она владеет долями в 54 компаниях, среди которых «Планета здоровья» и «Монастырев».

Юлия Высоцкая
здоровье
знаменитости
перезагрузка
шоу-бизнес
Россия
здоровое питание
