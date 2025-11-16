На Украине озвучили новые детали энергетической «перезагрузки» страны

Правительство Украины согласовало план комплексной реформы энергетической отрасли и государственных органов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. В рамках антикризисных мер готовится обновление руководства ключевых регуляторных институтов, включая Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, профильные инспекции и Фонд государственного имущества.

Согласовали план перезагрузки энергетической сферы и ряда государственных органов, важных в этой сфере. Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора, — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале комплексной проверки финансовых операций ведущих государственных энергетических компаний параллельно с кадровым обновлением их руководящих структур. Глава государства обозначил эти действия как «перезагрузку» отрасли, согласовав порядок исполнения с премьер-министром и главой Министерства экономики Алексеем Соболевым.

Кроме того, бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил о возможном наступлении полномасштабного блэкаута в государстве. Экс-чиновник подчеркнул необходимость полного отделения энергетической сферы от политического влияния.