Экс-министр энергетики Украины рассказал об угрозе тотального блэкаута

На Украине существует угроза тотального блэкаута, заявил телеканалу «Новости.LIVE» бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, энергетику надлежит отделить от политики.

У нас есть угроза тотального блэкаута. Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет, — сказал он.

Ранее заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве вызывает глубокую озабоченность. Журналист, находящийся в Киеве, сообщил о массовых отключениях электроэнергии и растущих опасениях местных жителей относительно предстоящей зимы.

До этого стало известно, что Европа не сможет помочь энергетическому сектору Украины с восстановлением электричества и отопления в преддверии наступающей зимы. В стране наблюдается «полная катастрофа» с запчастями для объектов энергетики, заявляют эксперты.

Тем временем в Полтавской и Кировоградской областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Уточнялось, что ввести аварийные графики распорядилась компания «Укрэнерго».