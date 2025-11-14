Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 02:10

Экс-министр энергетики Украины рассказал об угрозе тотального блэкаута

Экс-министр энергетики Украины Плачков заявил об угрозе тотального блэкаута

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине существует угроза тотального блэкаута, заявил телеканалу «Новости.LIVE» бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, энергетику надлежит отделить от политики.

У нас есть угроза тотального блэкаута. Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет, — сказал он.

Ранее заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве вызывает глубокую озабоченность. Журналист, находящийся в Киеве, сообщил о массовых отключениях электроэнергии и растущих опасениях местных жителей относительно предстоящей зимы.

До этого стало известно, что Европа не сможет помочь энергетическому сектору Украины с восстановлением электричества и отопления в преддверии наступающей зимы. В стране наблюдается «полная катастрофа» с запчастями для объектов энергетики, заявляют эксперты.

Тем временем в Полтавской и Кировоградской областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Уточнялось, что ввести аварийные графики распорядилась компания «Укрэнерго».

