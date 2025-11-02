Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:18

«Власти сами этого хотят»: немца ужаснула ситуация со светом в Киеве

Журналист Ронцхаймер: украинские власти бездействуют в решении проблем со светом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с энергоснабжением в Киеве вызывает глубокую озабоченность, заявил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt. Журналист, находящийся в Киеве, сообщил о массовых отключениях электроэнергии и растущих опасениях местных жителей относительно предстоящей зимы.

По словам Ронцхаймера, многие украинцы испытывают усталость от текущей ситуации на фронте и заявлений международных лидеров. Журналист отметил, что регулярные перебои с электричеством наблюдаются в различных районах столицы.

Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, <…> и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся система энергоснабжения была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее, — предположил Ронцхаймер.

Массовые отключения электроэнергии начались в Украине 10 октября и продолжаются по настоящее время. В зимний период может быть введен график энергоснабжения «4х2» — четыре часа без света и два часа с электричеством. Власти Киева признают серьезность ситуации: по оценкам главы Оболонской администрации, восстановление поврежденных объектов энергетики займет около 10 лет. В городе уже развернуты пункты обогрева для населения.

Ранее сообщалось, что Европа не сможет помочь энергетическому сектору Украины с восстановлением электричества и отопления в преддверии наступающей зимы. В стране наблюдается «полная катастрофа» с запчастями для объектов энергетики, заявляют эксперты.

