Европа не сможет помочь энергетическому сектору Украины с восстановлением электричества и отопления в преддверии наступающей зимы, заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, которые приводит РИА Новости, в стране наблюдается «полная катастрофа» с запчастями для объектов энергетики.

В отличие от денег, трансформаторным оборудованием европейцы не помогут. Предприятия, которые его выпускали, ликвидированы. На технический каннибализм рассчитывать тоже не приходится. Стандарты с Западом разные, да и заниматься этим некому. Европа специалистов-ремонтников взамен отправленных на фронт украинских не направит, — рассказал Дудчак.

Ранее западные СМИ сообщали, что в стане украинской оппозиции зреет серьезный заговор против президента страны Владимира Зеленского. Главным козырем станет тяжелая ситуация в энергетике республики. Политики готовят официальные обвинения в подрыве национальной безопасности. По данным издания, причиной стала неэффективная энергетическая политика, приведшая к масштабным проблемам с электричеством и отоплением.