Стало известно о заговоре против Зеленского на Украине Politico: оппозиция Киева обвинит Зеленского в подрыве национальной безопасности

В стане украинской оппозиции зреет серьезный заговор против президента страны Владимира Зеленского, пишет журнал Politico со ссылкой на инсайдеров. Главным козырем станет тяжелая ситуация в энергетике республики. Политики готовят официальные обвинения в подрыве национальной безопасности.

По данным издания, причиной стала неэффективная энергетическая политика, приведшая к масштабным проблемам с электричеством и отоплением. Критики заявляют, что власти не смогли предусмотреть базовые меры предосторожности.

Оппозиция собирается<…> заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления, — приводит издание слова источника.

Ранее сообщалось, что на территории всей Украины ввели графики отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 (09:00–20:00 мск). Это произошло после того, как ВС РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. В их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.